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Ülke puanına en çok katkı yapan takımlar

Ülke puanına son 5 yılda en çok katkı yapan takımların listesi güncellendi. Ülkemizi bu sezon Devler Ligi'nde temsil eden G.Saray, 20.500 puanla 3. sırada bulunuyor.

Ülke puanına en çok katkı yapan takımlar
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Avrupa kupalarında ülkemizi temsil eden takımlarımız, ilk hafta maçlarını tamamladı.

Galatasaray ile Beşiktaş kazanırken, Fenerbahçe ile Akhisarspor sahadan mağlubiyetle ayrılarak taraftarlarını üzdü.

EN ÇOK KATKIYI BEŞİKTAŞ YAPTI

Alınan bu sonuçların ardından ülke puanları listesi de güncellendi. Son 5 yılda ülkemize en çok puan katkısı yapan takım Beşiktaş oldu.

İşte o sıralama:

Beşiktaş - 60.000
Fenerbahçe - 26.500
Galatasaray - 20.500
Başakşehir - 10.500
Trabzonspor - 8.000
Osmanlıspor - 8.000
Konyaspor - 7.000
Karabükspor - 1.500
Bursaspor - 500

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