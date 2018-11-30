Ülke puanına en çok katkı yapan takımlar

Avrupa kupalarında ülkemizi temsil eden takımlarımız, 5. hafta maçlarını tamamladı.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, gruptan çıkmayı garantileyen ilk takım oldu. Ligde kötü günler geçiren sarı-lacivertliler, Avrupa'da aldığı sonuçlarla taraftarın yüzünü güldürmeyi başardı.

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Galatasaray ise, L.Moskova'ya 2-0 yenilerek bir üst sıra yükselme şansını kaybetti. Cimbom, son hafta Porto'yu mağlup ederek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmek istiyor.

Geçen sezon Devler Ligi'nde büyük başarılara imza atan Beşiktaş, bu sezon Avrupa Ligi'nde mücadele ediyor. 2-0 geriye düştüğü Sarpsborg maçını 3-2 kazanmayı başaran siyah-beyazlılar, sahasında ağırlayacağı Malmö'yü mağlup ederek adını son 32'ye yazdırmayı hedefliyor.

İşte son 5 sezonda ülke puanına en çok katkı sağlayan takımlar:

1-Beşiktaş: 62.000 puan

2-Fenerbahçe: 29.500 puan

3-Galatasaray: 21.500 puan

4-Başakşehir: 10.500 puan

5-Trabzonspor: 8.000 puan

6-Osmanlıspor: 8.000 puan

7-Konyaspor: 7.000 puan

8-Akhisarspor: 3.000 puan