Ülke sıralamasında geriye düştük

Avrupa kupalarında ilk hafta maçları sona erdi.

Temsilcilerimiz ilk maçlar sonunda galip gelemezken, tek puanı ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray aldı.

Türkiye, UEFA ülke sıralamasında Hollanda'nın gerisine düştü. Eğer ilk 11'deki yerimizi kaybedersek, lig şampiyonumuz bile ön eleme oynayacak.

İşte detaylar..

*7 - 10. sıra takımları (10.sıra dahil) şampiyon ekibini doğrudan Şampiyonlar Ligi gruplarına ikinci sırada bitiren ekibini ise ön eleme turlarına gönderiyor. Kupa şampiyonu doğrudan Avrupa Ligi gruplarına diğer iki takımı ise ön eleme turlarına kalıyor.

*11.sırada bulunan ülkenin şampiyonu statü durumuna göre (örneğin geçen sezon Avrupa Ligi'ni Chelsea ve Şampiyonlar Ligi Liverpool kazanması ile kontenjan açılması gibi) şampiyonu doğrudan gruplara katılabiliyor. Eğer iki şampiyondan biri veya ikisi kendi ülkesinde doğrudan grup aşamasına katılma hakkı elde ederse 11. ülkenin lig şampiyonu veya 5. sıradaki ülkenin lig üçüncüsü de direkt gruplara katılır.

AVUSTURYA DA ARKAMIZDAN GELİYOR

*11. sıradaki ülkenin şampiyonunun Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılımı riskli olurken, 12. sırada yer alan ülkenin şampiyon takımı Devler Ligi gruplarına direkt katılamayacak ve ön eleme oynayacak.

Hemen arkamızda yer alan Avusturya'nin temsilcileri ise bu hafta çok iyi bir performans sergiledi.

Avusturya temsilcilerinin performansı:

Salzburg 6 - 2 Genk (Şampiyonlar Ligi)

LASK 1 - 0 Rosenborg (UEFA Avrupa Ligi)

Mönchengladbac 0 - 4 Wolfsberger AC (UEFA Avrupa Ligi)

UEFA ülke puanında son durum:

Hollanda temsilcilerinin performansı:

Ajax 3 - 0 Lille (Şampiyonlar Ligi)

PSV 3 - 2 Sporting Lisbon (UEFA Avrupa Ligi)

Partizan 2 - 2 AZ Alkmaar (UEFA Avrupa Ligi)

Rangers 1 - 0 Feyenoord (UEFA Avrupa Ligi)

Ukrayna temsilcilerinin performansı:

Shakhtar Donetsk 0 - 3 Manchester City (Şampiyonlar Ligi)

Dinamo Kiev 1 - 0 Malmö (UEFA Avrupa Ligi)

Wolfsburg 3 - 1 FC Oleksandriya (UEFA Avrupa Ligi)

Temsilcilerimizin performansı:

Club Brugge 0 - 0 Galatasaray (Şampiyonlar Ligi)

Getafe 1 - 0 Trabzonspor (UEFA Avrupa Ligi)

Roma 4 - 0 Başakşehir (UEFA Avrupa Ligi)

Bratislava 4 - 2 Beşiktaş (UEFA Avrupa Ligi)