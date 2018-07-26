ultrAslan'dan Emre Akbaba paylaşımı

Dünya Kupası'nda ülkemizi başarıyla temsil eden Cüneyt Çakır, Video Yardımcı Hakem sisteminin Türkiye'de adaleti sağlayacağını ifade etti.

Beşiktaş, Meksika'nın Cruz Azul takımında forma giyen Enzo Roco ve kulübüyle her konuda anlaştı. Şilili futbolcu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Cocu, sarı-lacivertli ekibe oynatmak istediği futbolun en önemli adamı olarak Elif Elmas'ı görüyor.

Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Andre Ayew, sağlık kontrolü ve imza atmak için Ali Koç'un uçağıyla İstanbul'a geldi.

İspanya Vergi Dairesi, vergi kaçırdığı belirlenen Real Madrid'in eski oyuncusu Cristiano Ronaldo ile mahkeme arasında varılan anlaşmaya onay verdi. Ronaldo ceza olarak 18.8 milyon euro ödeyecek.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında B36 Torshavn'ı 2-0 mağlup etti ve ikinci maç öncesi önemli bir avantaj elde etti.

1 Aziz Yıldırım: Ali Koç'un açıkladığı borç doğru değil Aziz Yıldırım, Ali Koç'un açıkladığı 621 milyon euroluk borcun gerçek olmadığını ve yakın zamanda bu konuda konuşacağını ifade etti.

2 Selçuk İnan'a Mısır takımı talip oldu Suudi iş adamı Turki Al al-Sheikh tarafından satın alınan Mısır'ın Pyramids FC takımı, Selçuk İnan için Galatasaray'a 5 milyon euroluk teklif yaptı.

3 Cocu'nun sisteminde kilit isim Elif Fenerbahçe Teknik Direktörü Cocu, sarı-lacivertli ekibe oynatmak istediği futbolun en önemli adamı olarak Elif Elmas'ı görüyor.

4 Ayew Fenerbahçe için İstanbul'da Fenerbahçe'nin kadrosuna kattığı Andre Ayew, sağlık kontrolü ve imza atmak için Ali Koç'un uçağıyla İstanbul'a geldi.

5 Gomis'ten Ayew'e: Florya'da buluşalım Galatasaraylı Gomis, Fenerbahçe'nin yeni transferi Ayew'e sarı-kırmızılı takıma gelmesi için çağrıda bulundu.

6 Gattuso, Silva'yı Galatasaray'a önerdi Fatih Terim'le sık sık görüşen Milan Teknik Direktörü Gattuso, Andre Silva'yı Galatasaray'a kiralayabileceklerini ifade etti.

7 Beşiktaş zorlanmadan kazandı Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında B36 Torshavn'ı 2-0 mağlup etti ve ikinci maç öncesi önemli bir avantaj elde etti.

8 Beşiktaş'a Şilili stoper Beşiktaş, Meksika'nın Cruz Azul takımında forma giyen Enzo Roco ve kulübüyle her konuda anlaştı. Şilili futbolcu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.

9 B36 Torshavn-Beşiktaş maçı muhtemel 11'leri Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında bu akşam Faroe Adaları ekibi B36 Torshavn'la karşı karşıya gelecek.