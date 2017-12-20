ultrAslan'dan Fatih Terim'e açık çağrı

Galatasaray taraftar gurubu ultrAslan, son yıllardaki teknik direktör seçimlerini eleştirerek tek gerçeğin Fatih Terim olduğu mesajını verdi. İmparator lakabını taktıkları efsaneleri Terim'i yeniden göreve çağıran taraftar gurubu ultrAslan, camiaya 'kenetlenin' mesajını da verdi.

İşte ultrAslan'ın Twitter hesabından yaptığı açıklama;

Yıllardır futbol takımının başına getirilen teknik direktörlerde bir türlü istikrar sağlanamadığı ortada. Kısa vadeli hedefler, yanlış isim tercihleri, yanlış yapılanmalar… Ve hepsinin sonunda zarar gören bir marka.

Gelinen noktada Galatasaray seçim sürecine giriyor. Şampiyonluk yolunda oldukça iddialı olan kadroyu devre arasında çalıştıracak isim halen belli değil.

O ismi belirleyecek yönetim de belli değil.

Bizler bugün diyoruz ki;

Armamızdaki 4 yıldızdan 1’ini bize kazandıran, Galatasaray’ın “Türk olmayan takımları yenmek” hedefini en yüksek seviyede gerçekleştiren, yönetim boşluğunu takıma yansıtmadan hedefe yürütebilecek tek isim Fatih Terim’dir.

F A T İ H T E R İ M GERÇEĞİDİR!

Galatasaray’ın içinde bulunduğu durumda ve ortamda macera arama lüksü olmadığı gibi bugün ‘ben Galatasaraylıyım’ diyenlerin de ego yapma lüksü asla yoktur.

Yapılan yatırımlar, kurulan iddialı kadro, camianın derhal kenetlenme ihtiyacı tek bir adresi göstermektedir!

BU İSİM F A T İ H T E R İ M’DİR!

YETMEZ BİZE UEFA, HEDEF EN BÜYÜK KUPA!