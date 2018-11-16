Uluslar Ligi'nde gecenin sonuçları

A Ligi 4. Grup'ta finallere gitme şansını sürdürmek isteyen Hırvatistan, ağırladığı İspanya'yı Jedvaj'ın 90 3'üncü dakikadaki golüyle 3-2 mağlup etti. A Ligi 2. Grup'taki mücadelede ise Belçika, konuk ettiği İzlanda'yı Batshuayi'nin golleriyle 2-0 yendi.

B Ligi 3. Grup'un lideri Bosna Hersek, Avusturya deplasmanından 0-0 beraberlikle ayrıldı. 4 maçta 10 puan toplayan Bosna Hersek, A Ligi'ne yükseldi. Uluslar Ligi'nin beşinci haftasına yarın yapılacak 7 maçla devam edilecek.

Alınan sonuçlar şöyle:

A Ligi

2. Grup: Belçika-İzlanda: 2-0

4. Grup: Hırvatistan-İspanya: 3-2

B Ligi

3. Grup: Avusturya-Bosna Hersek: 0-0

C Ligi

2. Grup:

Macaristan-Estonya: 2-0

Yunanistan-Finlandiya: 1-0

D Ligi

1. Grup:

Kazakistan-Letonya: 1-1

Andorra-Gürcistan: 1-1

2. Grup:

Lüksemburg-Belarus: 0-2

San Marino-Moldova: 0-1