Uluslar Ligi'ndeki yeni rakiplerimiz

UEFA'nın yeni organizasyonu olan Uluslar Ligi'nde Milli Takımımız B Ligi'nde Rusya ve İsveç'le aynı grupta yer aldı. 4 maç sonunda 3 puan topladık ve küme düştük.
YENİ RAKİPLER BİZİ BEKLİYOR
Statü gereği bir sonraki UEFA Uluslar Ligi organizasyonunda C Ligi'nde mücadele edeceğiz. Bir alt ligde bizi yeni rakipler bekliyor.
UEFA'nın ülke puan sıralamasına göre belirlediği liglerde Milli Takımımızın rakibi olması muhtemel ülkeler de belli.
C Ligi'ndeki muhtemel rakiplerimiz şöyle:
İrlanda
Gürcistan
Kuzey İrlanda
Macaristan
Yunanistan
Bulgaristan
Kıbrıs Rum Kesmi
Norveç
Karadağ
Arnavutluk
Romanya
İsrail
İskoçya