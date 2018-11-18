Uluslar Ligi'ndeki yeni rakiplerimiz

UEFA'nın yeni organizasyonu olan Uluslar Ligi'nde Milli Takımımız B Ligi'nde Rusya ve İsveç'le aynı grupta yer aldı. 4 maç sonunda 3 puan topladık ve küme düştük.

YENİ RAKİPLER BİZİ BEKLİYOR

Statü gereği bir sonraki UEFA Uluslar Ligi organizasyonunda C Ligi'nde mücadele edeceğiz. Bir alt ligde bizi yeni rakipler bekliyor.

UEFA'nın ülke puan sıralamasına göre belirlediği liglerde Milli Takımımızın rakibi olması muhtemel ülkeler de belli.

C Ligi'ndeki muhtemel rakiplerimiz şöyle:

İrlanda

Gürcistan

Kuzey İrlanda

Macaristan

Yunanistan

Bulgaristan

Kıbrıs Rum Kesmi

Norveç

Karadağ

Arnavutluk

Romanya

İsrail

İskoçya





https://twitter.com/mamafih365/status/1064090514276921344?s=12