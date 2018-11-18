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Uluslar Ligi'ndeki yeni rakiplerimiz

İsveç'e yenilen A Milli Futbol Takımımız, Uluslar Ligi'nde küme düştü. Milliler bir sonraki turnuvada yeni rakiplerle karşılaşacak.

Uluslar Ligi'ndeki yeni rakiplerimiz
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UEFA'nın yeni organizasyonu olan Uluslar Ligi'nde Milli Takımımız B Ligi'nde Rusya ve İsveç'le aynı grupta yer aldı. 4 maç sonunda 3 puan topladık ve küme düştük. 

YENİ RAKİPLER BİZİ BEKLİYOR

Statü gereği bir sonraki UEFA Uluslar Ligi organizasyonunda C Ligi'nde mücadele edeceğiz. Bir alt ligde bizi yeni rakipler bekliyor. 

UEFA'nın ülke puan sıralamasına göre belirlediği liglerde Milli Takımımızın rakibi olması muhtemel ülkeler de belli.

C Ligi'ndeki muhtemel rakiplerimiz şöyle:

İrlanda
Gürcistan
Kuzey İrlanda
Macaristan
Yunanistan
Bulgaristan
Kıbrıs Rum Kesmi
Norveç
Karadağ
Arnavutluk
Romanya
İsrail
İskoçya

https://twitter.com/mamafih365/status/1064090514276921344?s=12
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