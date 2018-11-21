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Uluslar Ligi'nden EURO 2020'ye gitme şansımız var

UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup son maçında, İsveç'e 1-0 yenilerek C Ligi'ne düşen A Milli Futbol Takımı'nın, bu organizasyon vasıtasıyla hala 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na gitme ihtimali bulunuyor.

Uluslar Ligi'nden EURO 2020'ye gitme şansımız var
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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na, 24 ülke milli takımı katılacak. 21 Mart-19 Kasım 2019'da yapılacak EURO 2020 elemeleri grup maçları sonunda, 10 grupta ilk 2 sırada yer alacak toplam 20 ülke, şampiyonaya doğrudan katılma hakkı kazanacak. Diğer 4 takım ise UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek.

Uluslar Ligi organizasyonu, elemelerden şampiyonaya katılamayan 4 takıma EURO 2020 şansı tanıyor. EURO 2020'ye katılmak için elemelerde mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nın, Uluslar Ligi vasıtasıyla da şampiyonada yer alma şansı devam ediyor. Uluslar B Ligi 2. Grup son maçında İsveç'e 1-0 yenilerek C Ligi'ne düşen A Milli Futbol Takımı, bir sonraki Uluslar Ligi organizasyonunda C Ligi'nde yer alacak.

ULUSLAR LİGİ'NDEN EURO 2020'YE KATILABİLİRİZ

A ve B Ligi'nden, EURO 2020 Elemeleri vasıtasıyla turnuvaya doğrudan katılan takım sayısının artması halinde, Türkiye'nin şansı da o derece yükselecek. UEFA Uluslar A Ligi'nde yer alan Fransa, Hollanda, Almanya, Belçika, İsviçre, İzlanda, Portekiz, İtalya, Polonya, İspanya, İngiltere, Hırvatistan ile B Ligi grup birinci ve ikincilerinin EURO 2020 Elemeleri sayesinde turnuvaya katılması, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu B Ligi grup üçüncülerinin umutlarının sürmesini sağlayacak.

Türkiye, grubunu sonuncu bitirerek ligden düşmesine rağmen A ve B Ligi play-off mücadelesinde yer alarak UEFA Uluslar Ligi vasıtasıyla da Avrupa Şampiyonası'na katılabilir. Türkiye'nin yer aldığı B Ligi'ndeki 4 grubu lider tamamlayan İsveç, Danimarka, Ukrayna ve Bosna Hersek'ten birkaçı ya da tamamı Avrupa Şampiyonası'na doğrudan katılan 20 takım arasına girerse, sıralamaya göre Türkiye, B Ligi'nde play-off oynayacak 4 takım arasına girebilir.

Bu ihtimal dışında A Ligi'nde yer alan 12 takımın 8'den fazlasının doğrudan Avrupa Şampiyonası'na katılması durumunda ise A Ligi'nde play-off oynayacak 4 takıma B Ligi'nden takviye yapılacak ve Türkiye'nin de play-off mücadelesinde yer alma şansı doğacak.

(Bu karikatür, A Milli Futbol Takımımızın EURO 2016'ya katılabilmek için İzlanda'yı yenmesinin yanı sıra diğer birçok ihtimalin bir araya gelmesi gerektiğini anlatmak için yapılmıştı.)

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