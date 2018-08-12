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Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nı Tottenham kazandı

2018 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda 3 maçta 7 puan toplayan Tottenham, averaj farkıyla şampiyon oldu.

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Avrupa'nın önemli futbol kulüplerinin mücadele ettiği hazırlık turnuvası 2018 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Inter, Atletico Madrid'i 1-0 mağlup etti.

Bu yıl 6. kez düzenlenen turnuvanın son maçında, İspanyol temsilcisi Atletico Madrid ile İtalyan ekibi Inter, Madrid kentindeki Wanda Metropolitano Stadı'nda karşılaştı.

Inter, 31. dakikada Lautaro Martinez'in ağları sarsmasıyla mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

ŞAMPİYON, AVERAJ FARKIYLA TOTTENHAM

Avrupa'nın önde gelen 18 takımının yer aldığı 2018 Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda 3 maçta 7 puan toplayan Tottenham, averaj farkıyla şampiyon oldu.

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