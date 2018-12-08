Umar Aminu: Kesinlikle faul yoktu

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray ile Rizespor 2-2 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından Rizespor'un yıldızı Umar Aminu, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu Umar Aminu açıklamasında, "Çok zor bir maçtı, Galatasaray Türkiye'nin en iyi takımlarından biri. Kazanabilirdik, çok şans elde ettik ama ne yazık ki golü atamadık. Böyle devam edersek önümüz açık." dedi.

Rizespor'un iptal edilen golü hakkında, "İptal edilen gol pozisyonunda kesinlikle faul yoktu, Muslera'ya kesinlikle dokunmadım. VAR sistemini irdelemek lazım. Büyük takımlar, küçük takımlara göre favorize ediliyor. Bu sistem herkesi korumak için var. Gidip kontrol bile etmedi. Söyleyecek bir şey yok." sözlerini kullandı