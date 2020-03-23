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Ümit Davala: Koronavirüs testim negatif

Galatasaray Yardımcı Antrenörü Ümit Davala, koronavirüse yakalandığı yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

| İHA
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in korona virüse yakalanmasının ardından gözler yardımcıları Hasan Şaş, Ümit Davala ve Levent Şahin’e çevrildi.

ÜMİT DAVALA: "VİRÜSLÜ DEĞİLİM"

Ümit Davala, testinin pozitif çıktığına dair çıkan haberleri yalanladı.

Davala, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bir TV kanalında paylaşılan ve sosyal medyada yayılan, korona virüs testimin pozitif çıktığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını paylaşmak isterim. Lütfen bu hassas durum ile ilgili daha dikkatli davranılmasını rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ümit Davala korona virüs iddialarını yalanladı! -1

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