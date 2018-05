Ümit Davala: İlk hedef Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmak

Galatasaray'ın yardımcı antrenörlerinden Ümit Davala, TRT Spor'a özel bir röportaj verdi.

Şampiyonluktan sonra iyi bir değerlendirme yapacaklarını belirten Ümit Davala, Şampiyonlar Ligi'ndeki hedeflerini de açıkladı.

"FATİH HOCA KRİZ YÖNETİMİNDE USTADIR"

Fatih Terim etkisinden bahseden Davala, "Fatih hoca kriz yönetiminde ustadır. Her durumda çözümü bulan bir hoca. Onunla çalışmak, her dakika, her saniye sizin için avantaj. Hem saha içinde, hem saha dışında çok şey öğreniyorsunuz. Bu bizim için avantaj" ifadelerini kullandı.

"İLK HEDEF GRUPTAN ÇIKMAK"

Şampiyonlar Ligi'nde hedefin gruptan çıkmak olduğunu kaydeden teknik adam, "Kaç yıl sonra tekrar Şampiyonlar Ligi'ne girmiş olduk. Biz tecrübeye sahibiz, o şekilde hareket edeceğiz. Hem lig, hem kupa, hem Şampiyonlar Ligi'ni götürmek kolay değil ama ona göre kadromuz olacak. İlk hedef gruptan çıkmak" dedi.

"BİZDE DE YENİLİKLER OLACAK"

Transferler için görüşleri sorulan antrenör, "Bizde de yenilikler olacak. Oturup, konuşulacak ve planlama yapılacak, ona göre de hareket edeceğiz. Nagatomo geldiğinden itibaren iyi işler yaptı. Yürekli bir Japon. Denayer aynı şekilde. Donk da yoktan var oldu" diye konuştu.