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Ümit Davala'nın basın toplantısı 24 saniye sürdü

G.Saray Kulübü, verilen cezalar nedeniyle TFF'ye kızgın. Kayseri maçı sonrası 24 saniyelik kısa bir konuşma yapan Ümit Davala, "Hak ettiğimiz 3 puanı aldık" dedi.

Ümit Davala'nın basın toplantısı 24 saniye sürdü
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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 12. Haftasında deplasmanda karşılaştığı Kayserispor’u 3-0 mağlup etti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Fatih Terim'in cezalı olmasından dolayı Yardımcı Antrenör Ümit Davala katıldı.

ATATÜRK'Ü ÖZLEMLE ANIYORUZ

Davala yaptığı açıklamada, “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü özlemle anıyoruz. Hakkari’deki 7 şehidimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Hak ettiğimiz 3 puanı aldık” dedi.

Cezalı Fatih Terim'in yokluğunda basın toplantısına çıkan Davala soru almadı ve 24 saniyelik bir konuşma yaparak salonu terk etti.

Ümit Davala'nın basın toplantısı 24 saniye sürdü - İZLE

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