Ümit Davala'nın basın toplantısı 24 saniye sürdü

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 12. Haftasında deplasmanda karşılaştığı Kayserispor’u 3-0 mağlup etti.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Fatih Terim'in cezalı olmasından dolayı Yardımcı Antrenör Ümit Davala katıldı.
ATATÜRK'Ü ÖZLEMLE ANIYORUZ
Davala yaptığı açıklamada, “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü özlemle anıyoruz. Hakkari’deki 7 şehidimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Hak ettiğimiz 3 puanı aldık” dedi.
Cezalı Fatih Terim'in yokluğunda basın toplantısına çıkan Davala soru almadı ve 24 saniyelik bir konuşma yaparak salonu terk etti.