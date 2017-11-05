Ümit Karan Malatyaspor USA'dan ayrıldı

10 haftada 4 gol atan Maicon, tek başına Soldado, Janssen, Van Persie, Fernandao ve Negredo'dan daha fazla rakip fileleri havalandırdı.

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G.Saray Mesut Bakkal'ı da yanılttı

Gençler'i 5-1 yenen G.Saray, Sudumica, Bülent Uygun ve Samet Aybaba gibi maç öncesi çok ümitli olduğunu söyleyen Mesut Bakkal'ı yanılttı.