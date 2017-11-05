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Ümit Karan Malatyaspor USA'dan ayrıldı

ABD'nin New York kentinde Malatyalı iş adamları tarafından kurulan takımın hocası eski milli futbolcu Ümit Karan, görevinden ayrıldı.

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Takımıyla New York Cosmopolitan Lig'de başarılı bir performans sergileyen Ümit Karan, görevini bıraktığını sosyal medya üzerinden duyurdu.

Sosyal paylaşım sitesi Instagram'daki hesabından bir açıklama yayınlayan Ümit Karan, "Yaklaşık 4 ay önce göreve başladığım Malatyaspor USA futbol takımındaki görevimden, an itibarıyla ayrılmış bulunuyorum. Haftalarca omuz omuza mücadele ettiğim futbolcu arkadaşlarıma teşekkürü borç bilir, ligde lider durumda bulunan takıma, şampiyonluk yolunda başarılar dilerim. Gerekli açıklamaları daha sonra yapacağım." ifadelerini kullandı.

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