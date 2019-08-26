Ümit Karan, Shkupi'den istifa etti

1 Amerika'ya transfer olan Ece'den harika gol Karadeniz Ereğlispor'dan Amerika‘ya transfer olan Ece Türkoğlu, ilk maçında muhteşem bir gole imza attı.

2 Fenerbahçe'den Ben Arfa'ya 3 yıllık teklif Fenerbahçe, bonservisi elinde olan Fransız yıldız Hatem Ben Arfa'ya 3 yıllık sözleşme önerdi.

3 Morozyuk'un eşi çekilişle forma dağıtıyor Ç.Rizespor'un Ukraynalı futbolcusu Mykola Morozyuk'un eşi Irina Morozyuk, kendi giydiği ve parfümünü sıktığı formayı çekilişle vereceğini açıkladı.

4 Rıdvan Dilmen: Luiz Gustavo, Trabzon maçına yetişir Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin Luiz Gustavo'yu transfer ettiğini ve oyuncunun Trabzonspor maçında sahada olacağını ifade etti.

5 De Arrascaeta'dan enfes röveşata golü Brezilya Serie A'da Flamengo'nun Caera'yı 3-0 yendiği maçta De Arrascaeta müthiş bir röveşata golü attı.

6 Quaresma'dan Beşiktaş'a 'vefasızlık' tepkisi Yönetimin tarafından kadro dışı bırakılan Quaresma, "Ben Beşiktaş için yedi sezon görev yaptım. Hizmetlerime böyle mi teşekkür edilecekti" diyerek isyan etti.

7 Fenerbahçe, Nabil Dirar'la uzatacak Fenerbahçe, performansıyla göz dolduran Nabil Dirar'ın sözleşmesini uzatma kararı aldı.

8 Mehmet Topal Başakşehir'de Başakşehir, Mehmet Topal ile 2 yıllık anlaşma yaptı. Tecrübeli futbolcunun sağlık kontrolünden geçtikten sonra sonra İstanbul ekibine imza atacağı belirtildi.

9 İlk 2 haftası geride kalan Süper Lig'de son durum Süper Lig'de 2. hafta bir maç dışında tamamlandı. İkide iki yapan Fenerbahçe liderliğini sürdürürken, iki maçta 1 puan alan Galatasaray ise 13. sırada yer aldı.