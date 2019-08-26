Ümit Karan, Shkupi'den istifa etti

Teknik direktörlük kariyerini yurt dışında sürdüren Ümit Karan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla görevinden istifa ettiğini duyurdu.
SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
2018-19 sezonu başında Kuzey Makedon ekibi FC Shkupi ile anlaşan ve bir yıl Kuzey Makedonya'da görev yapan 42 yaşındaki teknik adam görevini bıraktı.
Karan yönetimindeki FC Shkupi, ligde aldığı derecenin ardından UEFA Avrupa Ligi'ne katılmış ancak 1. ön eleme turunda eşleştikleri Ermenistan temsilcisi Pyunik'e 3-3 ve 2-1'lik skorlarla elenerek turnuvaya ilk etapta veda etmişti.
Ümit Karan daha önce, ABD'de yaşayan Malatyalıların kurduğu Malatyaspor USA takımını yaklaşık 4 ay çalıştırmıştı.