Ümit Kayıhan hayatını kaybetti

1 İspanyollara göre Zidane Katar'ı çalıştıracak İspanyol AS gazetesi, Real Madrid'den sürpriz bir şekilde ayrılan Zidane'ın Katar Milli Takımı'nın başına geçeceğini yazdı.

2 Ali Koç'tan Aziz Yıldırım: Veda konuşması yap Ali Koç'un kongrede Aziz Yıldırım'a, "Başkan veda konuşması yapmadan gitme" dediği, Yıldırım'ın ise "Gerek yok. Zaten beni istemiyorlar. Ne için konuşma yapayım?" diyerek stattan ayrıldığı öğrenildi.

3 Fenerbahçe Luis Enrique'yi getiriyor Bir dönem Luis Enrique'yle de çalışan Kayserispor'un eski futbolcusu Welliton, İspanyol teknik adamın Fenerbahçe'nin başına geçeceğini söyledi.

4 Galatasaray'ın UEFA'dan alacağı cezalar Galatasaray, UEFA ile bugün 4 yıllık bir anlaşma imzalayacak. Anlaşmaya göre 6 milyon euro para cezası ve bonservis kısıtlaması uygulanacak.

5 Arjantin, İsrail maçına çıkmama kararı aldı Arjantin Futbol Federasyonu, İsrail ile Kudüs'te oynanması planlanan hazırlık maçına katılmayacaklarını duyurdu.

6 Fenerbahçe Doğuş finalde ilk maçı rahat kazandı Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Doğuş ile TOFAŞ arasındaki play-off final mücadelesinde ilk maçı sarı lacivertli ekip kazandı.

7 Mustafa Cengiz: Değerini bulan her şey satılır Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, kendisine yöneltilen Belhanda ve Feghouli sorusuna "Değerini bulan herkesi satabiliriz." cevabını verdi.

8 A Milli Takım Rusya'yla berabere kaldı A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak olan Rusya ile 1-1 berabere kaldı. Millilerimizin tek golünü Yunus Mallı attı.

9 Futbolculara eşek arısı saldırınca maç durdu Brezilya Serie D Ligi’nde Altos’la Nacional-AM arasında oynanan maç eşek arılarının saldırısı yüzünden 6 dakika durdu.