Ümit Kayıhan hayatını kaybetti

Bir süre önce zatürre ön teşhisiyle Urla Devlet Hastanesinde tedavi altına alındıktan sonra 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Ümit Kayıhan, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Kariyerinde en çok Ege kulüplerini çalıştırdı 28 Şubat 1954'te İzmir'de doğan Kayıhan teknik adamlık kariyerinde en çok Ege kulüplerini çalıştırdı.
İşte Kayıhan'ın görev yaptığı kulüpler: Altay, Rizespor, Denizlispor, Kocaelispor, Malatyaspor, Diyarbakırspor, Bursaspor, Göztepe, Ankaragücü, Erzurumspor, Adanaspor, Antalyaspor, Karşıyaka.
Tecrübeli teknik direktör bir dönem yayıncı kuruluşta yorumculuk da yapmıştı.