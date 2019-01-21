Ümit Milli Buz Hokeyi Takımı bronz madalya kazandı

Uluslararası Buz Hokeyi Federasyonu (IIHF) tarafından 14-20 Ocak 2019 tarihleri arasında İzlanda’nın Reykjavik şehrinde organize edilen 3. Klasman U-20 Buz Hokeyi Dünya Şampiyonası tamamlandı.

Çin, Tayvan, Avustralya, Güney Afrika, Bulgaristan, İzlanda, Yeni Zelanda ve Türkiye’nin yer aldığı 3. Klasmanda final müsabakaları bugün oynandı. Yarı Final serisinde Çin’e mağlup olan millilerimiz Bronz Madalya müsabakasında Bulgaristan ile eşleşti.

ÜÇÜNCÜLÜK KUPASINI KAZANDIK

Karşılaşmanın tamamında üstün oyunuyla göz dolduran millilerimiz müsabakadan 6-0 galibiyetle ayrılarak üçüncülük kupasını kazandı.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Halit Albayrak organizasyon sonrasında yaptığı açıklamada “Gençlerimiz organizasyona iyi hazırlandı, daha üst klasmanlarda mücadele etmek için büyük çaba sarf ediyoruz. Altyapıya da bu vizyonumuza yönelik yatırımlar yapıyoruz. Organizasyonda altın madalyayı yarı final serisinde bizi eleyen Çin kazandı. Çin’de dünyanın en prestijli buz hokeyi liglerinden birisi olan KHL’de mücadele eden bir takım var. Bunun milli takımlara olan yansımasını çok net görüyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemlerde biz de kaliteli ligler oluşturup Uluslararası liglere katılım sağlayıp oyuncularımızın gelişimlerine katkı sağlayacağız. Bu başarı için terinin son damlasına kadar mücadele eden sporcularımıza, teknik ekibimize teşekkür ediyorum.” dedi.