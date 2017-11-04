Ümit Milli Takımı aday kadrosu açıklandı

Ümit Milli Futbol Takımı, 10 Kasım Cuma günü Malta'yla deplasmanda, 14 Kasım Salı günü ise İstanbul'da Belçika ile oynayacak. Yapılacak maçların 20 kişilik aday kadrosunda 4 Büyükler'den sadece iki oyuncunun olması dikkat çekti.
İşte Teknik direktör Abdullah Ercan yönetimindeki Ümit Milli Takımı'nın aday kadrosuna çağrılan futbolcular;
KALECİLER
Muhammed Şengezer (Bursaspor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)
DEFANSLAR
Mehmet Zeki Çelik (İstanbulspor), Kerim Alıcı (Altınordu), Merih Demiral (Sporting Lizbon), Ertuğrul Ersoy, Rüştü Hanlı (Bursaspor), Alperen Babacan (Teleset Mobilya Akhisar)
ORTA SAHALAR
Ali Mert Aydın, Alican Özfesli (Altınordu), Orkan Çınar (Beşiktaş), Melih Okutan (Boluspor), Berkay Özcan (Stuttgart), Doğanay Kılıç (Göztepe), Dorukhan Toköz (Eskişehirspor), Ahmed İldiz (Kasımpaşa), Deniz Hümmet (Gefle), Oğulcan Çağlayan (Çaykur Rizespor)
FORVETLER
Kubilay Kanatsızkuş (Bursaspor), Umut Dilan Bozok (Nimes Olimpique)