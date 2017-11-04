Ümit Milli Takımı aday kadrosu açıklandı

Ümit Milli Futbol Takımı, 10 Kasım Cuma günü Malta'yla deplasmanda, 14 Kasım Salı günü ise İstanbul'da Belçika ile oynayacak. Yapılacak maçların 20 kişilik aday kadrosunda 4 Büyükler'den sadece iki oyuncunun olması dikkat çekti.

İşte Teknik direktör Abdullah Ercan yönetimindeki Ümit Milli Takımı'nın aday kadrosuna çağrılan futbolcular;

KALECİLER

Muhammed Şengezer (Bursaspor), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

DEFANSLAR

Mehmet Zeki Çelik (İstanbulspor), Kerim Alıcı (Altınordu), Merih Demiral (Sporting Lizbon), Ertuğrul Ersoy, Rüştü Hanlı (Bursaspor), Alperen Babacan (Teleset Mobilya Akhisar)

ORTA SAHALAR

Ali Mert Aydın, Alican Özfesli (Altınordu), Orkan Çınar (Beşiktaş), Melih Okutan (Boluspor), Berkay Özcan (Stuttgart), Doğanay Kılıç (Göztepe), Dorukhan Toköz (Eskişehirspor), Ahmed İldiz (Kasımpaşa), Deniz Hümmet (Gefle), Oğulcan Çağlayan (Çaykur Rizespor)

FORVETLER

Kubilay Kanatsızkuş (Bursaspor), Umut Dilan Bozok (Nimes Olimpique)