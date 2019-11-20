Ümit Milli Takımımız Andorra'ya yenildi

6 maçta 4 puan alabilen, A Milli Takım seviyesinde olan Altay Bayındır, Hüseyin Türkmen, Berat Özdemir, Güven Yalçın, Halil Dervişoğlu, Ahmed Kutucu gibi isimlerin olduğu Ümit Milli Takımımız, 4 maçta 4 puana ulaşan Andorra'nın da gerisinde kalarak sonuncu oldu.
Tarihi mağlubiyetin ardından ümit milliler, gruptan çıkma şansını mucizelere bıraktı.
Andorra la Vella kentindeki Estadi Nacional stadındaki oynanan müsabakada Andorra'nın gollerini 7. dakikada Ricard Fernandez ve 87. dakikada penaltıdan Jordi Alaez kaydetti. Takımımızdan Cenk Özkacar maçın 86. dakikasında kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
Karşılaşmayı A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş de takip etti.
4.5 YIL SONRA GELEN GALİBİYET
Andorra Ümit Milli Takımı, bu galibiyetle birlikte tarihindeki 2’nci galibiyetini aldı.
Andorra, 2006 yılından bu yana çıktığı 53 maçta tek galibiyetini 16 Haziran 2015 tarihinde 1-0’lık skorla Litvanya karşısında almıştı.
Türkiye karşısında alınan galibiyet, Andorra tarihinin en farklı galibiyeti olurken, ev sahibi ekip yaklaşık 4.5 yıl sonra galibiyet elde etti.