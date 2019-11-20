Ümit Milli Takımımız Andorra'ya yenildi

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Şenol Güneş: Son maça en iyi 11 ile çıkacağız

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Talisca: En büyük Beşiktaş

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1 Galatasaray, Nazım Sangare'nin peşinde Devre arasında Mariano ile yollarını ayırmayı planlayan Galatasaray, sağ bekini buldu. Cimbom, Antalyaspor'un milli futbolcusu Nazım Sangare'yi transfer edecek.

2 Al Nasr, Ljajic'i istiyor Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al Nasr takımı, Beşiktaş'ın Sırp yıldızı Adem Ljajic'e talip oldu. Siyah-beyazlı kulübe önerilen rakam ise 8 milyon euro.

3 Euro 2020'ye giden takımlar belli oldu 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri, dört grupta oynanan son hafta maçlarıyla tamamlanırken, E Grubu'nda Macaristan'ı 2-0 yenen Galler, EURO 2020'ye bilet alan 20. takım oldu.

4 Sabri Sarıoğlu teknik direktör oluyor Yeşil sahalara veda eden Sabri Sarıoğlu, antrenörlük dersleri aldığını söyledi. Sarıoğlu, "Kısa sürede yeşil sahalara döneceğim" dedi.

5 Volkan Demirel, Atina'da futbolcu izledi Fenerbahçe'nin yardımcı antrenörü Volkan Demirel, Atina'da Yunanistan-Finlandiya maçını izledi.

6 Ertuğrul Sağlam 5 yıllık sözleşme imzaladı Bir süredir boşta olan Ertuğrul Sağlam, Samsunspor'un başına geçti. 5 yıllık sözleşmeye imza atan tecrübeli teknik adam, "Samsunspor’u Süper Lig’in 6. şampiyonu yapmak için geldim" dedi.

7 EURO 2020'de torbalar belli oldu 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılacak 19 ülke belli oldu. Kalan 5 takımdan 1'i bu akşam, 4'ü ise Uluslar Ligi'nde oynanacak play-off maçları sonrası netleşecek.

8 Fenerbahçe 3 futbolcunun sözleşmesini uzatmak istiyor Dirar'ın sözleşmesini uzatan Fenerbahçe yönetimi, bu sezon performansını yükselten Ozan Tufan, Tolga Ciğerci ve Hasan Ali Kaldırım'a da teklif yapmaya hazırlanıyor.

9 Enes Kanter'in top süremediği anlar NBA'de Phoenix Suns'ın Boston Celtics'i konuk ettiği maçta, FETÖ'cü Enes Kanter'in başarısız top sürmesi dalga konusu oldu.