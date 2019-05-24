Ümit Milli Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

2021 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'ta yer alan Ümit Milli Futbol Takımı'nın Arnavutluk ve Kosova'yla oynayacağı maçların aday kadrosunu açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Vedat İnceefe, 7 Haziran'da İstanbul'da Arnavutluk ve 11 Haziran'da deplasmanda Kosova ile oynanacak maçlar için 25 kişilik kadro belirledi.

TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde 27 Mayıs Pazartesi günü toplanacak milli takımın aday kadrosuna şu isimler davet edildi:

Kaleci: Altay Bayındır (MKE Ankaragücü), İrfan Can Eğribayat (Adanaspor)

Defans: Mert Yılmaz (Bayern Münih II), Murat Sağlam (Wolfsburg II), Hüseyin Türkmen (Trabzonspor), Mert Müldür (Rapid Wien), Alpay Çelebi (Beşiktaş), Kadir Kaan Özdemir (Konya Anadolu Selçukspor), Abdürrahim Dursun (1461 Trabzon), Can Beklan Coşkun (Greuther Fürth II)

Orta saha: Berkay Özcan (Hamburg), Mehmet Özcan (Eskişehirspor), Berat Ayberk Özdemir (Gençlerbirliği), Cihan Kahraman (Union Berlin), Umut Güneş (Stuttgart II), Oğuz Kaan Güçtekin (Fenerbahçe), Muhayer Oktay (Beşiktaş), Ahmed Kutucu (Schalke 04), Ahmet Canbaz (Werder Bremen II), Yusuf Sarı (Olympique Marsilya II), Yunus Akgün (Galatasaray), Doğukan Sinik (Antalyaspor)

Forvet: İlker Yüksel (Greuther Fürth II), Halil İbrahim Dervişoğlu (Sparta Rotterdam), Metehan Güçlü (Paris Saint Germain B)