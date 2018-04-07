Ümit Özat: Alex her şey değildi

Alex'in herşey olmadığını dile getiren Özat, "Elde ettiğimiz başarılarda büyük payı var ancak her şey değil. Ayrıldığımız döneme bakın, Alex 6 yıl takım kaptanı ama 1 şampiyonluk var." şeklinde konuştu.

"TEK BAŞINA HER ŞEY DEĞİL"

"Demek ki Alex tek başına her şey değil" diyen Ümit Özat, 2007-2013 yılları arasını örnek gösterdi.

Özat, "Bakın o döneme Fenerbahçe sadece 1 kez şampiyon oldu. Tek başına her şey değil. Balık hafızalı olmaya gerek yok. Biz koşacağız Alex bitirecek diyorduk. Ayrıca Messi ve Ronaldo dışında herkes yedek kalabilir. Oynamaması gerekiyorsa Alex'de yedek bekler. Hangi hoca bindiği dalı keser." ifadelerini kullandı.