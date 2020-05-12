Ümit Özat: Bir tek Allah aşkı vardır

Çin'in Vuhan kentinden başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle liglere ara verilmesi üzerine spor dünyasının tanınan isimleri de katıldıkları sosyal medya yayınlarıyla, futbolseverlerle bir araya gelmeye devam ediyor.

Teknik direktör Ümit Özat, geçtiğimiz gün Milliyet'in resmi Instagram hesabında bir yayına konuk olarak açıklamalarda bulundu.

''BİR TEK ALLAH AŞKI VAR''

Kendisine yöneltilen, ''Aşk mı, para mı?'' sorusuna ''Para'' karşılığını veren Özat, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

''Ne aşkı ya? Bir tek Allah aşkı vardır,onun dışında inanmıyorum aşka.''

''3 KİLO ALDIM''

Öte yandan karantina sürecinde kilo aldığını da söyleyen Özat, ''Yemek yemeden duramıyorsun. Kilo alınca ne lakap taktıklarını biliyorsunuz. Dikkat ediyorum. Müthiş bir İsveç diyeti yapmıştım. Buraya geldim 3 kilo aldım.'' ifadelerini kullandı.