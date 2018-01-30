Ümit Özat: Bu işin rövanşı var

Gençlerbirliği teknik direktörü Ümit Özat, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında 3-1 yenildikleri Beşiktaş maçının ardından çok iddialı sözlere imza attı.

BU İŞİN RÖVANŞI VAR

Rövanş maçı için iddialı konuşan Özat, ''Oyunu canlı izlediğiniz zaman, oyunun asıl skoru bu değil. Oyuncuları tebrik ettim. Bu işin bir de rövanşı var. Bu iş bitmiş değil. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Bir gün izinleri var. İzinleri iyi değerlendirecekler, sonra hazırlanmaya başlayacağız'' sözlerini kullandı.

AKILLARI FENERBAHÇE'DE

Sert açıklamalarda bulunan Ümit Özat, ''Biz galipken 5 dakika uzatma veriliyor, mağlupken 4 dakika uzatma. Daha fazla verilmesi gerekirken. Anlamıyorum bu işleri. İnanılır gibi değil, maç oynanıyor, Fenerbahçe maçında bunu veriyorsunuz ama diyorlar. Burada maç var, Kafayı Fenerbahçe'yle bozmuşlar. Bu işin Ankara'sı var. Bize nasıl saygı gösteriliyorsa, biz de aynı şekilde saygı göstereceğiz'' şeklinde konuştu.