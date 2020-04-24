Ümit Özat bu kez oruç sıkıntısı yaşamayacak

Teknik direktör Ümit Özat'ın, geçtiğimiz yıllarda futbolcuların oruç tutmasıyla ilgili söylediği sözler büyük tepki toplamıştı.

Adana Demirspor'u çalıştırdığı dönemde oruç tutan Pote ile sorunlar yaşayan Özat, Beninli futbolcuyu kadro dışı bırakmıştı.

"SAĞLIK AÇISINDAN BÜYÜK RİSK"

Gelen tepkiler üzerine açıklama yapan 43 yaşındaki teknik adam, “Bizler Müslüman insanlarız, biz hiçbir zaman oruca karşı gelmedik. Pote 36 yaşında normal bir zamanda bile haftada birkaç gün dinlenen bir futbolcu. Fakat benim yaptığım açıklamalar farklı yere çekildi. ‘Klopp, Salah’a izin veriyor’ denildi. Klopp’un elinde 2 tane Müslüman futbolcu var, benim elimde 18 tane Müslüman futbolcu var. Bir futbolcunun çarşamba gününe kadar oruç tutmasını anlarım fakat 18 saat bir vücuda su ve şeker girmemesi insan sağlığı açısından büyük bir risk." demişti.

ORTALARDA YOK

Söylediği bu sözlerle uzun süre gündemi meşgul eden Ümit Özat, koronavirüs nedeniyle maçlar ertelendiği için bu kez ortalarda gözükmüyor.