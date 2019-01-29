Ümit Özat: Eksiklerimiz var

Kulüp tesislerinde teknik direktör Ümit Özat yönetimindeki antrenmanda futbolcular, teknik ve taktik ağırlıklı çalışma yaptı.

Giresunspor Teknik Direktörü Ümit Özat, gazetecilere yaptığı açıklamada, zorlu Elazığspor maçına en iyi şekilde hazırlanmaya çalışacaklarını söyledi.

Tetiş Yapı Elazığspor karşısında üç puanı hedeflediklerini belirten Özat, "Bizim konumumuz itibarıyla hiçbir maç kolay değil. Çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Takviye için çalışmaların sürdüğünü, geniş bir kadrolarının olmaması nedeniyle takımdan hiçbir oyuncunun gitmeyeceği yönünde beklentisinin bulunduğunu aktaran Özat, "Oyunculardan kimseden ayrılma konusunda talep gelmedi. Gelse de gidene 'dur' demeyiz. Kulüp bütün vecibelerini yerine getirdi. Biz de onları fiziksel olarak hazır hale getirmek için uğraşıyoruz." diye konuşu.