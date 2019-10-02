Ümit Özat: F.Bahçeliler darılmasın, en iyisi Terim

Radyospor'a konuşan Ümit Özat, Fatih Terim'e övgüler yağdırdı.

İşte o röportajın bir kısmı:

ÇALIŞTIĞIM EN İYİ HOCA

"Türkiye'de başarılı hoca olmanın kıstası ilişkilerinin iyi olmasıdır. Fatih Hoca’yı bunun dışında tutuyorum. Antrenör de futbolcu gibidir başarılı ya da başarısız olabilecektir."

"Çalıştığım en iyi teknik direktör Fatih Terim. Herkes egosunu tatmin etmek için savaşıyor. Fenerbahçeliler alınıp darılmasın Türk futbolunun gelmiş geçmiş en iyi hocası Fatih Terim’dir. Ben olmayan bir şey söylemiyorum. Sizin maç izlemediğiniz stadyumlarda Fatih Terim maç yönetmiştir. O ayrı bir dünya. Fatih Hoca ile 6 maç çalıştım, biraz daha çalışsam daha farklı ola2bilirdi. Fatih Terim’in üzerine algı operasyon yapılıyor. Fatih Hoca merhametli adamdır."