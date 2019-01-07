Ümit Özat Giresunspor'da

Hüseyin Kalpar'la yollarını ayıran Giresunspor, kısa süre içerisinde yeni teknik direktörünü buldu.
Çıktığı 8 maçta 3 beraberlik, 4 mağlubiyet alan Kalpar, sadece 1 galibiyet elde edebilmişti.
ÜMİT ÖZAT'LA 1.5 YILLIK ANLAŞMA SAĞLANDI
63 yaşındaki teknik adamın performansından memnun kalmayan Giresunspor yönetimi, bir süredir boşta olan Ümit Özat'ı takımın başına getirdi.
Karadeniz ekibi, resmi hesabından Ümit Özat'la 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık sözleşme imzaladığı açıkladı.
Özat, son olarak Gençlerbirliği'ni çalıştırmıştı.
Sporda günün önemli gelişmeleri VİDEO