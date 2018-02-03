Ümit Özat: Tek korkum algı operasyonuydu

Sözlerine oyuncularını kutlayarak başlayan Ümit Özat, Fenerbahçeli olduğundan dolayı kendisi için maç öncesi yapılan algıdan rahatsız olduğunu belirtti.

"KİMSE BANA GÖNÜL KOYMASIN"

4 büyük takımın büyük güçle ligi forse ettiğinin altını çizen tecrübeli çalıştırıcı

"Oyuncularımı kutluyorum. Maçtan önce hiçbir rakipten çekincem yok demiştim. Bugün Fenerbahçe, salı Beşiktaş, sonra Trabzonspor... Ben oyuncularıma güveniyorum. Tek kaygım yapılan algı operasyonlarıydı. Sadece Fenerbahçe için değil. 4 büyük takım da hakemlerden şikayet ediyorsa, Anadolu takımları ne yapsın?





Fenerbahçe'de 5.5 sene kaptanlık yaptım. 3 şampiyonluk yaşadım. Alın terinin ne olduğunu Fenerbahçeliler de ben de iyi bilirim. Kimsenin bana gönül koymasına gerek yok. Takımın başarısı için elimden geleni yapmak zorundayım." ifadelerini kullandı.

Özat, "Soyunma odası koridorlarına yöneticilerin girmesi hoş değil. Neden oyuncu yerde yatıyormuş? 20. dakikada bir oyuncunun yerde yatmayacağını da en iyi ben bilirim. Fenerbahçe'nin aldığı sonuç oyuncunun yerde yatmasından dolayı değil ki. Fenerbahçe'ye bundan sonraki maçlarda başarı diliyorum. Yoğun bir fikstürümüz var. O maçlara odaklandık." şeklinde konuştu.