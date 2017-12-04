Ümit Özat: İspat edemeyen namussuzdur

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 14. haftasında sahasında konuk ettiği Sivasspor'u 4-0 yendi.

Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Özat, kendisi hakkındaki eleştirilere sert sözlerle cevap verdi.

"BUNU İDDİA EDİP İSPAT ETMEYEN AHLAKSIZDIR, NAMUSSUZDUR"

"Tribünlerimizde 'komisyoncu Ümit' diye bağırıyorlar" diyen Özat, "Kim bu kulübün 1 TL'sini çalmışsa haram, zıkkım olsun. Kim bu kulübün 1 TL'sini çalmışsa alçaktır, namussuzdur, aşağılıktır. Ama kim bunu iddia edip ispat etmiyorsa daha büyük namussuzdur, daha büyük alçaktır. Onlarla mücadelemi hukuk yoluyla devam ettireceğim. Onun dışında iftira atmak çok kolay. Ben iğne ile kuyu kazan bir adamın oğluyum. Benim kursağımdan bugüne kadar haram lokma geçmedi. Bunu iddia edip ispat etmeyen ahlaksızdır, namussuzdur" diye konuştu.