Ümit Özat: Juventus da küme düştü

Süper Lig'de 31. haftanın kritik karşılaşında Sivasspor ile Gençlerbirliği kozlarını paylaştı. Avrupa kupalarına katılma şansı devam eden Sivasspor, düşmeme mücadelesi veren Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti.

Sivasspor'a galibiyeti getiren golü 18. dakikada Hakan Arslan kaydetti. Bu galibiyet sonrası Demir Grup Sivasspor puanını 47'ye çıkarırken konuk Gençlerbirliği ise 30 puanla 17. sırada kaldı. Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor, Başakşehir deplasmanına konuk olurken Gençlerbirliği ise sahasında Antalyaspor'u konuk edecek.

JUVENTUS ÖRNEĞİ VERDİ

Maç sonu basın toplantısında konuşan Ümit Özat'a Gençlerbirliği'nin İlhan Cavcav sezonunda küme düşmeye yakın olması soruldu.

"Juventus da küme düştü" diyen Özat şunları söyledi: "Galatasaray 1905 yılında kurulmuş, 2005 yılında 100'üncü yılında şampiyon olamamış, ne oldu Ali Sami Yen'in kemikleri mi sızladı. Rizespor düştü, düştüğü gibi çıktı. Sivasspor düştü, düştüğü gibi çıktı. İlla adının verildiği sezon. Evet kim ister adının verildiği sezonda kötü bir şey yaşamayı. Ama bunları ölüm-kalım meselesi göstermenin anlamı yok. Neden? Çünkü yeri geldi Juventus bile küme düştü, düşürüldü. Neyi anlatmaya çalışıyorum. Buradaki her şey algı operasyonu. Rahmetli başkanımızın da Türk futboluna çok büyük emekleri olmuştur."