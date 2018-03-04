Ümit Özat: Keşke Başakşehir'e yenilseydik

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 kaybettikleri maçtan sonra "Keşke Medipol Başakşehir'e yenilseydik de bu maçı kazansaydık." dedi.

Özat, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Aytemiz Alanyaspor'un Gençlerbirliği'ni deplasmanda 1-0 mağlup ederek kırmızı-siyahlıların 10 haftalık yenilmezlik serisini sonlandırdığı maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarıda kötü oynadıklarını, yedikleri golden önce pozisyonlar bulduklarını ancak değerlendiremediklerini söyledi.

BU OYUNUN KARŞILIĞI 1 PUAN BİLE DEĞİL

Maçın devre arasında oyuncularına "Bu oyunun karşılığı 1 puan bile zor." dediğini aktaran Özat, şu ifadeleri kullandı:

"Bazı oyuncular istediğim katkıyı vermedi, özellikle sonradan giren oyuncular. Takım, kazanmak adına bir şey yapmadı. İki senedir çıktığım maçların en kötüsüydü. Koca 45 dakika heba oldu. Oyuncuları kendi yerinden kaydırabiliyorsunuz. İlk yarıyı gol yemeden bitirmeden geçersek ikinci yarının iyi olacağını düşünüyorduk, pozisyon da yakaladık. Bir anlık gaflet rakibimize galibiyeti getirdi. Umarım bu yenilgiden sonra gereken dersi çıkarırız."