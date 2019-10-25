Ümit Özat'ın oruç isyanı

Genç yaşına rağmen (42) tam 9 farklı takım çalıştıran Ümit Özat, son olarak Adana Demirspor'dan gönderilmişti.

Radyospor’a konuşan Özat, futbolcuların Ramazan ayında oruç tutmasını bir kez daha gündeme getirdi.

"KLOPP'TA 2 TANE MÜSLÜMAN OYUNCU VAR"

Genç teknik adam, “Bizler Müslüman insanlarız, biz hiçbir zaman oruca karşı gelmedik. Pote 36 yaşında normal bir zamanda bile haftada birkaç gün dinlenen bir futbolcu. Fakat benim yaptığım açıklamalar farklı yere çekildi. ‘Klopp, Salah’a izin veriyor’ denildi. Klopp’un elinde 2 tane müslüman futbolcu var, benim elimde 18 tane müslüman futbolcu var. Bir futbolcunun çarşamba gününe kadar oruç tutmasını anlarım fakat 18 saat bir vücuda su ve şeker girmemesi insan sağlığı açısından büyük bir risk" dedi.

"DİYANET'TEN HOCA BULSUNLAR"

Özat, "Elhamdülillah Müslümanız fakat ben bir futbolcunun maç günü oruç tutmasına karşıyım ama beni İslam düşmanı ilan ettiler. Ben TFF’ye futbolcuların Ramazan ayında oruç tutması için bir şey yapmamız gerek diyen kişiyim fakat maç günü oruç tutmasın deyince kötü oluyorum. O zaman kendilerine Diyanet'ten hoca bulsunlar" şeklinde konuştu.