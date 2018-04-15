Ümit Özat: Oyuncularım diken üstünde olmayı çok seviyor

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Gençlerbirliği, deplasmanda Kayserispor'a 3-2 mağlup oldu.

BU TARZ MAÇLARI KAZANMAK ÇOK ZOR

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, “İkinci yarı güzel oynadılar. 20-25 dakika oyun çok kontrollü gidiyordu. Dönen top dikkat eksikliği nedeniyle golü buldu. Buna rağmen oyunu bırakmadık. Galatasaray ve Fenerbahçe maçını kazandıktan sonra bu tarz maçları kazanmak çok zor olur. Bunu söylemiştim. Demek ki oyuncular diken üstünde olmayı çok seviyor” diye konuştu.