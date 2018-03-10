Ümit Özat, Şenol Güneş'i eleştirdi

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni Talisca'nın golüyle 1-0 mağlup etti ve haftayı Medipol Başakşeihir'in üzerinde ikinci sırada bitirdi.

Mücadelenin ardından Gençlerbirliği teknik direktörü Ümit Özat, maçın değerlendirmesinde bulundu.

"ÇOK YASLANDIK"

Özat'ın açıklamaları şu şekilde:

"Bu kadar ofansif oyuncuyu niye sahaya koyuyoruz? Oynamaları için. Yaslanacak olsak, defans oyuncularını koyar, yaslanırım. Öndeki ofans oyuncularımız yeteneklerini daha iyi kullanabilse, buradan farklı bir sonuçla dönebilirdik.

Ancak oyuncularım benim onlara güvendiğim kadar kendilerine güvenmedi. Bu kadar geri çekileceklerini bilsem daha defansif bir kadroyla çıkardım. Zaman zaman çok yaslandık."

Ümit Özat: Hakem Şenol Güneş'in avukatlığını yapıyor - İZLE



"HAKEM ONUN AVUKATLIĞINI YAPIYOR SANKİ"

"İlk yarıda çok net verilmeyen bir penaltımız var. Penaltı verilmedi, sonra bir de kornere aut veriyorsun. Oyuncum taç atarken Şenol Güneş önüne geçti, çizgi ihlali yaptı. Dördüncü hakeme söyledim, 'Sen de yapıyorsun' diyor. Sanki avukatlığını yapıyor. Onunla bir şey konuşmam ne konuşacağım"