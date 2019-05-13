Adana Demirspor, Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında sahasında ağırladığı Balıkesirspor'u 2-0 mağlup etti.

55 puanla 7. sırada bulunan Adana ekibi, ilk 6 içerisinde girerek play-off turuna kalmak istiyor.

Balıkesirspor maçının ardından bir basın toplantısı düzenleyen Adana Demirspor Teknik Direktörü Ümit Özat'ın gündeminde ise Ramazan ayı vardı.

TFF'nin maç takvimini Ramazan'a göre belirlemesi gerektiğini söyleyen Özat, Pote'nin oruç tuttuğu için iyi bir performans sergileyemediğini belirtti.

"ORUÇ TUT DESEN BİR DERT TUTMA DESEN BAŞKA DERT"

42 yaşındaki teknik adam, "Pote'ye ihtiyacımız var ancak arkadaş hepimiz Müslümanız elhamdülillah. Federasyon bizi neden oyuncularla karşı karşıya getiriyor. Gece saat 03.00'te sahur yapıyor, maça kadar 13 saat, 1,5 saat de öyle, toplam 15 saat bu oyuncu bir şey yemiyor, içmiyor. Tut desen bir dert tutma desen başka bir dert. Almanya'da maç programı 1-34 haftaya kadar saatine kadar belli. Lige beş defa 15 gün ara verdik. Irkçılık yapmıyorum. Yabancının Christmas'ını düşünüyorsak bizim çocukların da Ramazan'ını düşünelim. Ligi ona göre ayarlayalım" dedi.

Ümit Özat: TFF ligi Ramazan'a göre ayarlamalı - İZLE