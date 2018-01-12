Goal.com'a konuşan Ümit Özat, birbirinden ilginç açıklamalarda bulundu.

Özat, verdiği örneklerle ülkedeki en mütevazı insan olduğunu iddia etti.

İşte o röportajın bir kısmı:

"Bu ülkede üç mütevazı insan gösterilecekse, üçüncü değil birinciyim" demiştiniz.

KİM BENİM YAPTIKLARIMI YAPIYOR?

"Öyleyim ben. Sokakta oturup dilenciyle ekmek arası yiyebiliyorum. Bakkalda oturup bakkalla ekmek arası kavurma yiyebiliyorum. Hangisi yapıyor bunu? Mütevazılığımı illa ki ekran karşısında mı göstermem lazım? Ekran karşısında kolunda dört tane kitapla gezip, hayatında kitap okumamış adamlar da biliyorum. Onları mı teşhir edeceğim yani? Kim benim gibi girmiş bakkala da gazozla ekmek arası kavurma yemiş? Kim benim gibi gitmiş pazarda pazarcıyla sohbet etmiş? Kim benim gibi herhangi bir mağazaya girip de orada esnafla çay içmiş? Bana birini söyleyin bakayım!"

Ümit Özat: Ülkedeki en mütevazı insan benim - İZLE



"Ha, eksiğim ne? Benim bunları reklam yapmamam. Ben bunları reklam yapsam… Bu benim görüşüm, herkes bana katılmak zorunda değil ki. Mütevazılık nedir bana bunun açılımını söylesinler. Bir de ben bir lafı söylerken, insanlar ne düşünür diye bakmam ki? Ne düşünürse düşünsün! Onu mu düşüneceğim bir de? 50 yıldır düşünüyoruz!"