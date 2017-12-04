Ümit Özat, Yahudi halkından özür diledi

Basın toplantısında "Ben asla bırakın Ankaragücü'nü Yahudi takımı olsa ekmeğini yediğim yere laf etmem. Ben Ankaragücü'nün ekmeğini yedim, beni teknik direktörlüğe başlatan kulüptür" diyen Ümit Özat'a sosyal medyada büyük tepki oluşmuştu.

"ÖZÜR DİLERİM"

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, Demir Grup Sivasspor maçının ardından yaptığı açıklamada kullandığı sözlerden dolayı Yahudi halkından özür diledi.

"ÜZÜNTÜ DUYDUM"

Yanlış anlaşıldığını belirten Özat'ın açıklaması şu şekilde:

"3 Aralık 2017 tarihinde, DG Sivaspor ile yapılan müsabaka sonunda tribünlerden tarafıma yapılan suçlayıcı ve onur kırıcı söylemlere dair yaptığım açıklamalarda kullandığım bazı ifadelere dair üzüntülerimi bildiren açıklamamdır. Yaptığım açıklamalardan anlaşılanların hümanist yapımı yansıtmadığını, insanı insan olduğu için seven aile kültüründen geldiğimi belirtmek isterim. İnsanı seviyorum, hiçbir ayrım gözetmeden.

KALBİMDE BARIŞ VAR

Bazen üzüntünün yarattığı kızgınlık nedeniyle, konuşma sırasında, çoğu zaman kullanılan kelimeler ve anlamaları, söylenmek istenenin dışında algılanmasına neden oluyor. Irk ayrımının bütün biçimlerine karşı olan biri olarak, böyle bir cümle sarf etmiş olmanın üzüntüsünü yaşıyor; Yahudi halkından ve kamuoyundan özür diliyorum. Barış içerden gelir, kalbimde barış var. Saygılarımla