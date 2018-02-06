Ümit Özat yine olaylara karıştı

Rakip teknik adamlarla sık sık tartışmalar yaşayan Ümit Özat, son olarak Fenerbahçe maçının devre arasında koridorlarda Ali Yıldırım'la gerilim yaşadı.

Süper Lig'de Fenerbahçe ile Gençlerbirliği arasında oynanan ve 2-2'lik beraberlikle sona eren maçın devre arasında Fenerbahçe yöneticisi Ali Yıldırım ile Ümit Özat arasında yaşanan gerilimin ardından gözler PFDK'ya çevrildi.

Soyunma odası koridorlarında Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat'ın üzerine yürüdüğü ifade edilen Ali Yıldırım'ın bu hareketinin temsilciler tarafından rapor edildiği ve Yıldırım'a sevk yolunun açık olduğu iddia edildi.

Ümit Özat da maçın devre arasında soyunma odası koridorlarında yaşanan olayları doğrulayarak, "Hoş olmayan şeyler yaşadık, ne yapsaydık maçı bırakıp kalemizi mi açsaydık" ifadelerini kullandı.

ŞENOL GÜNEŞ'LE DE TARTIŞTI

Kupa maçında Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'le tartışan Ümit Özat, Fenerbahçe maçının devre arasında da Ali Yıldırım'la sürtüşme yaşadı.

Ümiz Özat daha önce Elazığspor'un başındayken Antalyaspor'u çalıştıran Hami Mandıralı'yle kavga etmişti.