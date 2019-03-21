Spor Toto 1. Lig'de 41 puanla 8. sırada yer alan Adana Demirspor, play-off'lara kalma mücadelesi veriyor. İlk 2'ye girme şansı azalan Adana ekibi, ilk 6'yı kovalıyor.
SOYUNMA ODASI KONUŞMASI PAYLAŞILDI
Ümit Özat'ın göreve gelmesinin ardından çıkışa geçen Adana Demirspor, son 5 maçta 11 puan toplarken, mağlubiyet yüzü görmedi.
Ümit Özat'ın motivasyon konuşması - İZLE
Takımyla son derece formda olan Özat'ın oyuncularına yaptığı motivasyon konuşması sosyal medyada hızlı yayıldı. Paylaşılan videoda Özat'ın futbolcularına bağırarak hitap ettiği, oyuncuların da deneyimli teknik adam aynı şekilde cevap verdiği görülüyor.