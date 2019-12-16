Ümit Özat'ın yeni takımı belli oldu

Ümit Özat'ın yeni durağı belli oldu...

Deneyimli hoca, Bosna Hersek ekiplerinden NK Celik Zenica ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

"İYİ FUTBOLCULARIN ÇIKTIĞI BİR COĞRAFYAYA GİDİYORUM"

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Özat, Bosna mecarasının kendisi için değişik bir deneyim olacağını belirtti. Hedeflerinin Avrupa'da mücadele etmek olduğunu ifade eden Özat, şu ifadeleri kullandı:

"İyi bir projenin parçası olmaktan dolayı mutluyum. İyi futbolcuların çıktığı bir coğrafyaya gidiyorum. Amacım futbolda başarı yakalamanın yanı sıra yeni yıldızlar kazandırmak."

Özat, Başkan Olgun Aydın’ın da katıldığı imza töreninin ardından ayağının tozuyla yeni takımı ile ilk antrenmanına çıktı.

Teknik adamlık kariyerine Ankaragücü'nde başlayan Ümit Özat, sırasıyla Manisaspor, Elazığspor, Boluspor, Samsunspor, Mersin İY, Gençlerbirliği, Giresunspor ve Adana Demirspor takımlarında görev aldı.