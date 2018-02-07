Ümit Özat'tan Güneş'e: Biz de size masaj masası verdik

Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği'ni 3-1 ve 1-0'lık skorlarla yenerek yarı finale yükseldi.

Her iki karşılaşmadan çok, Ümit Özat ile Şenol Güneş'in kavgası konuşuldu.

Özat, ilk maçın ardından Güneş'in, "Gençlerbirliği'ne 10 çift ayakkabı verdik" şeklindeki sözlerine ikinci maç sonrası cevap verdi.

AYAKKABILARI YOKTU

Güneş ilk maçın ardından, "Gerginlik bizde yoktu ama rakipte vardı. Ben daha çamuru silmedim, bir tekme de bana geldi. Ankara'daki maçta Babel rakibe çarpıp kırmızı kart gördü. Bir pozisyonda ben kenardayken bir tekme de bize geldi. Rakibin oyun yapısı sertti. Biz top oynamaya çalıştık. Rakip antrenörün taktiğinin ne olduğunu bilmiyorum, futbol oynamaya çalıştığını düşünüyorum. Benimle bir derdi niye olsun. Saygısız olduğumuzu söylediler ama nasıl bir saygısızlık bilmiyorum. Ayakkabıları yoktu 10 çift ayakkabı verdik onlara. Hatta bizi yenselerdi bizim ayakkabılarımızla yeneceklerdir. Saygısızlık derken haklı olmak gerekiyor. Kurumlar var ortada. Benim kimseyle bir sorunum yok, olmaz da. Ben takımı yönetip işimi yaptım. Kavga eden takımla uğraşırsanız olmaz, küçük insanlarla uğraşırsanız küçük kalırsınız” demişti.

BİZ DE SİZE MASAJ MASASI VERDİK

Ümit Özat ise, "Benim hümanist bir yapım var. Hangi kültürden geldiğimi insanlar iyi bilir. Bugüne kadar hiçbir kavganın başlangıcı olmadım. Taraftar gerekli cevabı verdi. Bizden de masaj masasını istediler, gönderdik helali hoş olsun. Biz de bunun lafını mı yapalım" şeklinde cevap verdi.