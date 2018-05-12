Ümit Özat'tan İlhan Cavcav açıklaması

Spor Toto Süper Lig'de Kardemir Karabükspor'un ardından küme düşen ikinci takım Gençlerbirliği oldu.

Ligde kalmak için kazanmak zorunda olduğu Kasımpaşa deplasmanından 3-1'lik mağlubiyetle ayrılan başkent temsilcisi 29 yıl sonra ikinci ligin yolunu tuttu.

Mücadelenin ardından Gençlerbirliği teknik direktörü Ümit Özat, çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

"BAŞKAN'IN MEZARINA MI GİRDİNİZ"

Yüzlerine söylemediği bir şeyi futbolcuların arkasından konuşmadığını belirten Özat, "Ben 14 hafta izin yapmadım. Kazanırken de kaybederken de. Vicdani rahatlık içerisindeyim. Daha önce de önerilerimi sunmuştum. Üzüldüğüm tek konu İlhan Cavcav'ın öldüğü günden bu yana ele geçirme çabaları devam ediyor. 3-5 tane kendini bilmezin yaptığı şey. Murat Cavcav iyi bir insan. Diyorlar ki İlhan Cavcav sezonunda küme düştü. Nereden biliyorsunuz kemikleri sızladığını mezarında mıydınız. Önemli olan bir takım şeyleri doğru yapmak. Bugün Cumhurbaşkanı'nın takımı 3 kere küme düştü. Düşerken de Cumhurbaşkanı vardı arkalarında. Kasımpaşa ve Köln de küme düştü. İyi bir yapılanmayla Gençlerbirliği yeniden çıkabilir. Biz 40 kişiyiz ve birbirimizi biliriz. Buradan bir oyuncu alırken umarım bana telefon açarlar" dedi.

"HER ŞEYE KALKAN OLDUK"

Geçen hafta bıraktığını belirten Ümit Özat, "Başkan 2 maç kaldı devam ediyorsun dedi. Kaçıp gidecek bir durum yok. Yorulduk ve yıprandık. Oğlum 4 hafta önce mesaj attı 14 haftadır görmüyorsun bizi. Senin kendine getirdiğin hale bak diye mesaj attı. Her şeye kalkan biz olduk. Bu kulüp için her şeyi yaparım. Burada olsam da olmasam da. Lig bitti biraz dinlenmek çocuklarıma vakit ayırmak istiyorum. Ondan sonra hayırlısı" şeklinde konuştu. .