Ümit Özat'tan istifa açıklaması

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, Antalyaspor'a 1-0 yenildikleri maçın ardından görevinden ayrılacağını açıkladı. Ümit Özat, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında namusuyla şerefiyle çalıştığını, bugün İstanbul'a gideceğini söyledi.

"ŞEREFİMLE NAMUSUMLA ÇALIŞTIM"

Maçın değerlendirmesinin olmadığını, verdikleri yarım pozisyon sonucu yedikleri golle mağlup olduklarını dile getiren Özat, "Öncelikle sorumluluk benim. 2. hafta 'istifa' diye bağıranlar ya da yönetimin içindeki hainlik fitilini ateşleyenlerin suçu varsın olmasın. Yetiştiğim yuvaya 3. haftada gönderildikten sonra karşılık beklemeden dönmek suçsa evet benim suçum. Gece gündüz kulüpte kalmaksa evet benim suçum." diye konuştu.

"GENÇLERBİRLİĞİ DÜŞTÜĞÜ GİBİ ÇIKAR"

"Gençlerbirliği de düştüğü gibi çıkmasını bilir." diyen Özat, şunları kaydetti: "Önemli olan ar, namus, şerefle hizmet edebilmek. Bu kulüpte bir adam var, kamera kayıtları var odasında darbuka çalıyor. Yıllardır bu kulübün içindeler. Bu adamın transferde yaptığı yolsuzluğa dair bant kayıtları var. Başkan adayından aylık para alan internet yazarları var. Gençlerbirliği umarım düşmez. Arımla namusumla şerefimle çalıştım. Bugün de yoluma bakacağım, evime gideceğim. Yanımızda olanlara teşekkür ederim."





Ümit Özat'ın yardımcılarından Aydın Toscalı yaptığı açıklamada, "Ümit hoca bıraktı. Biz de ekibi olarak devam etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

GENÇLERBİRLİĞİ DÜŞME HATTININ 5 PUAN ALTINDA

Ümit Özat'ın çalıştırdığı Gençlerbirliği sahasında Antalyaspor'a yenilerek 30 puanda kaldı. 17. sıradaki Başkent ekibiyle 15. sıradaki Atiker Konyaspor arasındaki puan farkı 5'e yükseldi.

Gençlerbirliği, efsane başkan İlhan Cavcav hayatını kaybettikten sonra düşüşe geçti. Öte yandan Başkent ekibi ligden düşerse, İlhan Cavcav'ın adının verildiği sezon küme düşmüş olacak.