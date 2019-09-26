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Ümit Özat'tan şaşırtan takım tercihi

Son olarak Adana Demirspor'un teknik direktörlüğünü yapan Ümit Özat'ın, Azerbaycan ligi takımlarından Sabah FK ile anlaşmak üzere olduğu öğrenildi.

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Son olarak TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'u çalıştırmış olan Ümit Özat'ın yeni durağı belli olmak üzere.

KULÜP YETKİLİLERİ GÖRÜŞMEK İÇİN İSTANBULA GELDİ

NTV Spor'un haberine göre; Azerbaycan Ligi takımlarından Sabah FK'nın yetkililerinin deneyimli teknik adamla görüşmek için İstanbul'a geldikleri kaydedildi.

Sabah FK, 5 haftası geride kalan Azerbaycan Ligi'nde 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı ve yalnızca 2 puana sahip.

Ümit Özat kariyerinde daha önce Ankaragücü, Manisaspor, Elazığspor, Boluspor, Samsunspor, Mersin İY, Gençlerbirliği ve Giresunspor'u da çalıştırmıştı.

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