Umman-BAE maçı sonrası tribün çöktü: 40 yaralı

Umman ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin karşı karşıya geldiği Körfez Kupası finalinde tribün bariyerleri çöktü. Meydana gelen kazada 40 yaralının olduğu açıklandı.

Everton'la anlaşan Cenk Tosun için Babel veda mesajı yayınladı ve "Orada sevincimizi başkasıyla yaparsan cezalandırırım" dedi.

Fatih Terim'in, Hasan Şaş, Taffarel ve Ümit Davala'nın ardından Drogba, Elmander, Necati, Hamit ve Gökhan Zan'a kulüpte görev vermeyi planladığı öğrenildi.

Villarreal, daha önce Levante formasıyla Kral Kupası kadrosunda yer alan Enes Ünal'ı Leganes maçında oynattığı için hükmen yenik sayılacak.

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Volkan Demirel'in Cenk açıklaması güldürdü

Volkan Demirel'in "Cenk hep bir tek sana gol atamadım derdi" şeklindeki açıklaması basın toplantısında gülüşmelere neden oldu.