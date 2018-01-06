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Umman-BAE maçı sonrası tribün çöktü: 40 yaralı

Umman ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin karşı karşıya geldiği Körfez Kupası finalinde tribün bariyerleri çöktü. Meydana gelen kazada 40 yaralının olduğu açıklandı.

Umman-BAE maçı sonrası tribün çöktü: 40 yaralı
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Kuveyt'te oynanan Körfez Kupası finalinde, Umman ile Birleşik Arap Emirlikleri karşı karşıya geldi. Maç bitimiyle tribünde yaşanan izdiham sonrası bariyerler çöktü.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'nın haberine göre, Başbakan Yardımcısı Enes Salih, Uluslararası Cabir Stadyumu'nda oynanan Umman-BAE müsabakasının sonunda çıkan izdihamda tribün bariyerinin çöktüğünü ve 40 taraftarın yaralandığını duyurdu.

Salih, kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisini paylaştı.

FİNALİ UMMAN KAZANDI

Bu arada Umman, normal süresi golsüz tamamlanan maçı penaltı atışlarıyla 5-4 kazanarak Körfez Kupası'nı ikinci kez müzesine götürdü.

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