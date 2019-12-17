Umman, Koeman’ın görevine son verdi

Erwin Koeman, yeni adresinde umduğunu bulamadı.

Geçtiğimiz sezon yardımcı antrenör olarak görev yaptığı sarı-lacivertlilerde, Phillip Cocu’nun gönderilmesinin ardından birinci hocalığa yükselmiş, bir süre takımda teknik direktörlük yapmıştı.

Galatasaray ile deplasmanda 2-2 berabere kaldığı maçla alkışlansa da sonrasında, kendisiyle de yollar ayrılmıştı.

58 yaşındaki teknik adam, sonrasında rotasını Arap yarımadasına kırdı.

Umman Milli Takımı’nın başına geçen Erwin Koeman, şubat ayından bu yana bu ekibin teknik adamlığını yapıyordu.

Umman Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, Koeman’ın görevine dün itibarıyla son verildi.