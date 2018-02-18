Ümraniye sahasında Eskişehir'e yenildi

Sezona kötü başlayan ve sıkıntılar yaşayan Eskişehirspor ise üst üste 3. maçını da kazandı.

Spor Toto TFF 1. Lig'de geçen hafta İstanbulspor'a 2-1 yenilen Ümraniyespor, bu kez sahasında Eskişehirspor'a boyun eğdi. Konuk ekip, 40'ta Hasan hüseyin Acar'ın golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. 59'da Semih Güler, kırmızı kart görüp konuk ekibi 10 kişi bırakmasına karşın; Ümraniye'nin baskısı sonuç vermedi ve Eskişehirspor sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Üst üste 2. maçını da kaybeden Ümraniyespor 41 puanda kaldı ve Rizespor''un averajla önünde liderliğini sürdürdü. Sezona kötü başlayan ve sıkıntılılar yaşayan Eskişehirspor ise üstü üste 3. maçını da kazandı. Kırmızı-Siyahlılar puanını 27 yaptı ve küme düşme hattından biraz daha uzaklaştı