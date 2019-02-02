Ümraniyespor, Boluspor'u tek golle geçti

Spor Toto 1. Lig'de 20. hafta mücadelesinde Ümraniyespor ile Boluspor kozlarını paylaştı.
Ümraniye İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmada Ümraniyespor 1-0'lık skorla kazandı. Ev sahibine galibiyeti getiren golü 72. dakikada Atabey Çiçek kaydetti. Son haftalaradaki performansıyla dikkat çeken Atabey ligde son 6 maçında 4 gole ulaştı.
Alınan bu sonucun ardından Ümraniyespor puanını 37 yaparken, Boluspor 31 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Ümraniyespor deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak. Boluspor sahasında Afjet Afyonspor'u konuk edecek.