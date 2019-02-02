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Ümraniyespor, Boluspor'u tek golle geçti

Spor Toto 1. Lig'de 20. hafta mücadelesinde Ümraniyespor ile Boluspor karşı kaşrıya geldi.

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Ümraniyespor, Boluspor'u tek golle geçti

Spor Toto 1. Lig'de 20. hafta mücadelesinde Ümraniyespor ile Boluspor kozlarını paylaştı.

Ümraniye İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmada Ümraniyespor 1-0'lık skorla kazandı. Ev sahibine galibiyeti getiren golü 72. dakikada Atabey Çiçek kaydetti. Son haftalaradaki performansıyla dikkat çeken Atabey ligde son 6 maçında 4 gole ulaştı.

Alınan bu sonucun ardından Ümraniyespor puanını 37 yaparken, Boluspor 31 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Ümraniyespor deplasmanda Giresunspor ile karşılaşacak. Boluspor sahasında Afjet Afyonspor'u konuk edecek.

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