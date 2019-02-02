Ümraniyespor, Boluspor'u tek golle geçti

Yanal: Slimani'nin Fenerbahçe'yle olan bağı ve ilişkileri zayıflamış

Süper Lig maçı için Alanya'ya giden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, engelli bir taraftarla ilgilenerek yüzünü güldürdü.

Süper Lig'in 20. haftasında Göztepe'yi evinde 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de, mücadeleyi tribünden takip eden Ali Koç'un çok mutlu olduğu görüldü.

Ünlü spor yorumcumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon olabileceğini ve bu şekilde önümüzdeki sene direkt Avrupa'ya gidebileceğini öne sürdü.

Galatasaray'ın anlaştığı hatta formasını bile bastırdığı Emre Mor transferi, Yunus Akgün Anderlecht'e gidemeyince yattı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı'nda "Taraftarlarımız emin olsun ki, önümüzdeki sezon Fenerbahçe en büyük şampiyonluk favorisi olacaktır." dedi.

1 Tolgay Arslan: Beşiktaş armasını hiç öpmedim Daha önce Galatasaraylı olduğunu söyleyen ve Beşiktaş'ta oynarken siyah-beyazlı taraftarları öven Tolgay Arslan, son olarak formasını giydiği Fenerbahçe'nin armasını öptü.

2 Galatasaray Emre Mor'un formasını bile basmıştı Galatasaray'ın anlaştığı hatta formasını bile bastırdığı Emre Mor transferi, Yunus Akgün Anderlecht'e gidemeyince yattı.

3 Ali Koç'un yüzü güldü Süper Lig'in 20. haftasında Göztepe'yi evinde 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de, mücadeleyi tribünden takip eden Ali Koç'un çok mutlu olduğu görüldü.

4 Belhanda sezon sonu Suudi Arabistan'a gidecek Galatasaray'ın Faslı yıldızı Younes Belhanda, sezon sonunda Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad'a 9 milyon euroya transfer olacak.

5 Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe neden UEFA şampiyonu olmasın Ünlü spor yorumcumcusu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon olabileceğini ve bu şekilde önümüzdeki sene direkt Avrupa'ya gidebileceğini öne sürdü.

6 Victor Moses: Batman gibi yaptım Fenerbahçe formasıyla ilk golünü Göztepe filelerine atan Victor Moses, golden sonra tribünlere giderek Batman işareti yaptı

7 G.Saray transferlerinin 3'ünü Avrupa'da oynatabilecek Devre arasında kadrosuna 6 futbolcu katan Galatasaray, yeni transferlerden yalnızca 3'ünü UEFA Avrupa Ligi'nde oynatabilecek. Terim listeye, 2 defans 1 de forvet yazdı.

8 Özsoy, Slimani hakkında açıklamalarda bulundu Fenerbahçe Asbaşkanı Semih Özsoy, transfer döneminde İspanya’nın Real Betis takımı ile sıcak saatler yaşadıklarını belirterek, “Slimani gitmek istiyordu” dedi.

9 Alanyaspor-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.