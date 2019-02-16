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Ümraniyespor bu hafta da kazandı

Spor Toto 1. Lig'de 22. hafta mücadelesinde Ümraniyespor sahasında Balıkesir Baltok'u 2-0 mağlup etti.

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Ümraniyespor bu hafta da kazandı

Spor Toto 1. Lig'de 22. hafta mücadelesinde Ahmet Taşyürek'in takımı Ümraniyespor ile Giray Bulak'ın çalıştırdığı Balıkesirspor Baltok kozlarını paylaştı.

Ümraniye İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı. Ümraniyespor'un gollerini 72. dakikada Leandrinho ve 90'da Emircan Altıntaş kaydetti.

Alınan bu sonucun ardından Ümraniyespor puanını 41 yaparken yenilmezlik serisini 4 maça çıkarttı, Balıkesirspor 29 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Ümraniyespor deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Balıkesirspor sahasında Afjet Afyonspor'u konuk edecek.

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