Ensonhaber.com'a dön

Ümraniyespor deplasmanda Adana Demirspor'u yendi

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Süper Lig'e çıkma mücadelesi veren Ümraniyespor, deplasmanda Adana Demirspor'u 1-0 mağlup ederek kritik bir galibiyet aldı.

Yorum Yap

Ümraniyespor deplasmanda Adana Demirspor'u yendi

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Adana Demirspor ile Ümraniyespor, 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geldi. Ümraniyespor, Adana Demirspor'u 1-0 mağlup ederek deplasmanda 4 maç aradan sonra galibiyetle tanıştı.

TEK GOL MÜCAHİT'TEN GELDİ

Süper Lig'e çıkma yarışında önemli bir galibiyet alan Ümraniyespor'a 3 puanı getiren tek gol, 61. dakikada Mücahit Albayrak'tan geldi.

Bu sonucun ardından Ümraniyespor, puanını 50'ye çıkartarak maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi. Kümede kalma mücadelesi veren Adana Demirspor ise 34 puan ile 12. sırada kaldı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM