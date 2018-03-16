Ümraniyespor deplasmanda Adana Demirspor'u yendi

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Adana Demirspor ile Ümraniyespor, 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geldi. Ümraniyespor, Adana Demirspor'u 1-0 mağlup ederek deplasmanda 4 maç aradan sonra galibiyetle tanıştı.
TEK GOL MÜCAHİT'TEN GELDİ
Süper Lig'e çıkma yarışında önemli bir galibiyet alan Ümraniyespor'a 3 puanı getiren tek gol, 61. dakikada Mücahit Albayrak'tan geldi.
Bu sonucun ardından Ümraniyespor, puanını 50'ye çıkartarak maç fazlasıyla 2. sıraya yükseldi. Kümede kalma mücadelesi veren Adana Demirspor ise 34 puan ile 12. sırada kaldı.